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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:22
Щось чути за казахів?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:38
Re: Січ (Сич)
Банк Сич присоединился к программе «Бонус к депозитам»
К программе «Бонус к депозитам» на «Минфине» присоединился банк Сич.
На год с ежемесячной выплатой выходит 17,5+0,95 от Минфина
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
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