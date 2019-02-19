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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Січ (Сич)

Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 17:22

Щось чути за казахів?

https://finclub.net/ua/analytics/kazakh ... -sich.html
+50грн !
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Была инфо что не договорились
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:38

Re: Січ (Сич)

Банк Сич присоединился к программе «Бонус к депозитам»
К программе «Бонус к депозитам» на «Минфине» присоединился банк Сич.
На год с ежемесячной выплатой выходит 17,5+0,95 от Минфина
http://minfin.com.ua/2019/01/25/36484505/
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:21

  югин написав:Банк Сич присоединился к программе «Бонус к депозитам»
К программе «Бонус к депозитам» на «Минфине» присоединился банк Сич.
На год с ежемесячной выплатой выходит 17,5+0,95 от Минфина
http://minfin.com.ua/2019/01/25/36484505/

после пролета с ПУМБ , то есть отсутствия денежной выплаты со ссылкой на Банк , думаю что если в банке СИЧ , у меня открытых счетов нет , но есть доверенность на управление счетами , то больше чем уверен портал минфин укажет меня старым клиентом и никакой доплаты не положено .
никому не верю
sens
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Скажите, банк по без проблем сейчас?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:51

  la9 написав:Скажите, банк по без проблем сейчас?

Банка дрібна...ризики високі.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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