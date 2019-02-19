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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:22
Щось чути за казахів?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 25 січ, 2019 12:38
Re: Січ (Сич)
Банк Сич присоединился к программе «Бонус к депозитам»
К программе «Бонус к депозитам» на «Минфине» присоединился банк Сич.
На год с ежемесячной выплатой выходит 17,5+0,95 от Минфина
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: П'ят 01 лют, 2019 11:21
после пролета с ПУМБ , то есть отсутствия денежной выплаты со ссылкой на Банк , думаю что если в банке СИЧ , у меня открытых счетов нет , но есть доверенность на управление счетами , то больше чем уверен портал минфин укажет меня старым клиентом и никакой доплаты не положено .
никому не верю
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:51
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 13:57
Re: Січ (Сич)
Нічого цікавого в банку не бачу
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:02
Депо з бонусами від мінфіну в грн.
17,5%, виплата щомісячна +0,95% грязними від мінфіну.
Де є краща пропозиція?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:22
+0,33% за правильний промокод
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:31
Re: Січ (Сич)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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