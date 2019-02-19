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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Січ (Сич)

Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.6 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:32

  Людина з вулиці написав:
  Квесторе_поверніться написав:17,5%, виплата щомісячна +0,95% грязними від мінфіну.

+0,33% за правильний промокод :)

Проверяйте почту Минфин опять по 500 грн наливает...
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:33

Re: Січ (Сич)

  isen написав:Проверяйте почту Минфин опять по 500 грн наливает...

Яким макаром?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:38

isen
Перевірив. Ані натяку.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:42

  Квесторе_поверніться написав:
  Людина з вулиці написав:+0,33% за правильний промокод

А це як Ви порахували?

50÷15,000
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 146
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Подякував: 6 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:44

  Квесторе_поверніться написав:
  isen написав:Проверяйте почту Минфин опять по 500 грн наливает...

Яким макаром?

По типу декабрьской акции...
"Давайте же проведем последние зимние дни календаря празднично! Только с 20.02.19 по 28.02.19 дарим до +500 гривен дополнительно к вашему бонусу с промо-кодом..."
isen
 
Повідомлень: 288
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Подякував: 54 раз.
Подякували: 17 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 14:52

isen
А з яким промокодом? Продовження у повідомлення є?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 146
З нами з: 27.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:10

  Людина з вулиці написав:isen
А з яким промокодом? Продовження у повідомлення є?

Промокод в студію. :)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27913
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1415 раз.
 
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  #<1 ... 9101112
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