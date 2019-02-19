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Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:32
Людина з вулиці написав: Квесторе_поверніться написав:
17,5%, виплата щомісячна +0,95% грязними від мінфіну.
+0,33% за правильний промокод
Проверяйте почту Минфин опять по 500 грн наливает...
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isen
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Додано: Сер 20 лют, 2019 14:33
isen написав:
Проверяйте почту Минфин опять по 500 грн наливает...
Яким макаром?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лют, 2019 14:38
isen
Перевірив. Ані натяку.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 20 лют, 2019 14:42
Квесторе_поверніться написав: Людина з вулиці написав:
+0,33% за правильний промокод
А це як Ви порахували?
50÷15,000
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 20 лют, 2019 14:44
Квесторе_поверніться написав: isen написав:
Проверяйте почту Минфин опять по 500 грн наливает...
Яким макаром?
По типу декабрьской акции...
"Давайте же проведем последние зимние дни календаря празднично! Только с 20.02.19 по 28.02.19 дарим до +500 гривен дополнительно к вашему бонусу с промо-кодом..."
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isen
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Додано: Сер 20 лют, 2019 14:52
isen
А з яким промокодом? Продовження у повідомлення є?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:10
Людина з вулиці написав:isen
А з яким промокодом? Продовження у повідомлення є?
Промокод в студію.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
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- Повідомлень: 27913
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1415 раз.
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