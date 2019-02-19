Проверяйте почту Минфин опять по 500 грн наливает...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:32
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:33
Re: Січ (Сич)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:38
isen
Перевірив. Ані натяку.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:42
50÷15,000
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:44
Додано: Сер 20 лют, 2019 14:52
isen
А з яким промокодом? Продовження у повідомлення є?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:10
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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