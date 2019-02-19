Тепер бачу, що Ви - не гуманітарій
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:28
Тепер бачу, що Ви - не гуманітарій
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:29
Re: Січ (Сич)
Налетай на промокод ! LLAPMRK
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:33
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:34
Re: Січ (Сич)
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:35
Ні, у всіх однаковий.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:05
Уточнив у кума. 200 грн за 1 депо, 700 за два, 1200 за три і т. д.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 19:14
Квесторе_поверніться
Що Кум сьогодні приймав?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:03
Танцюрист теж нiякий,
никому не верю
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