RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Січ (Сич)

Січ (Сич)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.6 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
4
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:28

  Квесторе_поверніться написав:
  Людина з вулиці написав:isen
Ну зрозуміло, промокод зажали... Добре, не хочете задарма - пропоную взаємовигідний обмін. Я вказую Ваш акційний, а Ви - мій, з мого підпису :)

Ціна акційного 200 грн...промо 50

Тепер бачу, що Ви - не гуманітарій :)
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 150
З нами з: 27.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:29

Re: Січ (Сич)

Налетай на промокод ! LLAPMRK
потерпевший
 
Повідомлень: 408
З нами з: 23.02.09
Подякував: 75 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:33

  потерпевший написав:Налетай на промокод ! LLAPMRK

Це не деза? :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:34

Re: Січ (Сич)

  Людина з вулиці написав:Тепер бачу, що Ви - не гуманітарій

Я не поет.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 18:35

  Квесторе_поверніться написав:
  потерпевший написав:Налетай на промокод ! LLAPMRK

Це не деза? :wink:

Ні, у всіх однаковий.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 150
З нами з: 27.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:05

  Людина з вулиці написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  потерпевший написав:Налетай на промокод ! LLAPMRK

Це не деза? :wink:

Ні, у всіх однаковий.

Уточнив у кума. 200 грн за 1 депо, 700 за два, 1200 за три і т. д.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27935
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 19:14

Квесторе_поверніться
Що Кум сьогодні приймав?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 150
З нами з: 27.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:03

  Квесторе_поверніться написав:
  Людина з вулиці написав:Тепер бачу, що Ви - не гуманітарій

Я не поет.
Танцюрист теж нiякий,
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11361
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 651 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, sens, slasva, Искатель і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (803)
20.02.2019 20:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.