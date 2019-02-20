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Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 18:28
Квесторе_поверніться написав: Людина з вулиці написав:isen
Ну зрозуміло, промокод зажали... Добре, не хочете задарма - пропоную взаємовигідний обмін. Я вказую Ваш акційний, а Ви - мій, з мого підпису
Ціна акційного 200 грн...промо 50
Тепер бачу, що Ви - не гуманітарій
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:29
Налетай на промокод ! LLAPMRK
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потерпевший
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:33
потерпевший написав:
Налетай на промокод ! LLAPMRK
Це не деза?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:34
Людина з вулиці написав:
Тепер бачу, що Ви - не гуманітарій
Я не поет.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лют, 2019 18:35
Квесторе_поверніться написав: потерпевший написав:
Налетай на промокод ! LLAPMRK
Це не деза?
Ні, у всіх однаковий.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:05
Людина з вулиці написав: Квесторе_поверніться написав: потерпевший написав:
Налетай на промокод ! LLAPMRK
Це не деза?
Ні, у всіх однаковий.
Уточнив у кума. 200 грн за 1 депо, 700 за два, 1200 за три і т. д.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лют, 2019 19:14
Квесторе_поверніться
Що Кум сьогодні приймав?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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Додано: Сер 20 лют, 2019 20:03
Квесторе_поверніться написав: Людина з вулиці написав:
Тепер бачу, що Ви - не гуманітарій
Я не поет.
Танцюрист теж нiякий,
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 20 лют, 2019 20:06
Людина з вулиці написав:Квесторе_поверніться
Що Кум сьогодні приймав?
Не знаю...а що?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 20 лют, 2019 20:21
Квесторе_поверніться написав: Людина з вулиці написав:Квесторе_поверніться
Що Кум сьогодні приймав?
Не знаю...а що?
У нього гігантоманія
Квесторе_поверніться написав:
Уточнив у кума. 200 грн за 1 депо, 700 за два, 1200 за три і т. д.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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Людина з вулиці
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