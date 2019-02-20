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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Січ (Сич)

Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.6 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
4
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:30

Людина з вулиці, неправильно кума зрозумів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27943
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:43

Квесторе_поверніться
Неправильно. Пам'ятаєте, як у грудні було? От так і буде.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 153
З нами з: 27.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:45

  Людина з вулиці написав:Квесторе_поверніться
Неправильно. Пам'ятаєте, як у грудні було? От так і буде.

Памятаю тільки що за один депо 200 грн.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27943
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:49

Квесторе_поверніться
Як? Ви не отримали за другий ще 300?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 153
З нами з: 27.12.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 21:04

  Людина з вулиці написав:Квесторе_поверніться
Як? Ви не отримали за другий ще 300?

Взагалі нічого не отримуав.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27943
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1417 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
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