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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:30
Людина з вулиці, неправильно кума зрозумів?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:43
Квесторе_поверніться
Неправильно. Пам'ятаєте, як у грудні було? От так і буде.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:45
Памятаю тільки що за один депо 200 грн.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:49
Квесторе_поверніться
Як? Ви не отримали за другий ще 300?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:04
Взагалі нічого не отримуав.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 20 лют, 2019 21:41
Квесторе_поверніться
Не мали вільних коштів, чи не знали про акцію?
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:21
Re: Січ (Сич)
Точно так -
в оригинале :
"Как применить промо-код :
Скопируйте промо-код с нашего письма
Укажите его при оформлении своей заявки на участие в акции в период с 20.02.19 по 28.02.19
Откройте депозит в банке и подтвердите его у нас на портале в период с 20.02.19 по 28.02.19
Получите +200 гривен дополнительно к вашему бонусу при оформлении депозита по одному банку и +500 гривен при оформлении депозита по двум банкам и больше.
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КАК ТУТ к деполюдям относятся, как зайти?
Можно пожить и немного с Минфина получит?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 20 лют, 2019 23:28
Goodman
Як і всюди. Нал - через касу. Безнал - спочатку потрібно відкрити поточний.
Але не розраховуйте на 700 за два і на 1200 за три.
Промокод Мінфіна: 1KLRH36 Отримаємо по 50 грн.
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