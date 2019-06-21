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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Січ (Сич)

Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 05 кві, 2019 18:03

Рейтинг відкликано а ми тут ні гу-гу
http://ibi.com.ua/UK/press-release/ibi-rating-vidklikalo-kreditnij-rejting-at-bank-sich.html
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 19:48

І ще новіші бонуси і плюшки від банка Січ!


Тільки два дні. Вкладники Банку Січ отримують плюс 2% до ставки за депозитом
28 і 29 травня вкладники Банку Січ можуть отримати плюс 2% до ставки при розміщенні депозиту в гривні терміном на півроку.

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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:48

Re: Січ (Сич)

Коллеги, подскажите в отделении банка сказали, что в этом банке нет карты под депозит, для снятия % без комиссии, что снимать только в кассе банка!?
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югин
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