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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 05 кві, 2019 18:03
Рейтинг відкликано а ми тут ні гу-гу
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 05 кві, 2019 21:43
інфа стара і невалідна
Додано: Вів 21 тра, 2019 18:42
нові бонуси до депозиту в банку
viewtopic.php?p=4670781&f=88#p4670781
Додано: Вів 28 тра, 2019 19:48
І ще новіші бонуси і плюшки від банка Січ!
Тільки два дні. Вкладники Банку Січ отримують плюс 2% до ставки за депозитом
28 і 29 травня вкладники Банку Січ можуть отримати плюс 2% до ставки при розміщенні депозиту в гривні терміном на півроку.
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:48
Re: Січ (Сич)
Коллеги, подскажите в отделении банка сказали, что в этом банке нет карты под депозит, для снятия % без комиссии, что снимать только в кассе банка!?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
Додано: Суб 22 чер, 2019 14:34
Сбрехали... есть, и даже 2 снятия в месяц без комиссии в любых банкоматах
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:06
Re: Січ (Сич)
Они принципиально не открывают карточный счет, т к мотивируют отсутствие банкоматной сети. Только 2620 и только касса. Если СИЧ как кошЫЛЬ для 200к - то можно смириться, раз в месяц посетить и снять %% в кассе.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Суб 22 чер, 2019 16:12
В ГО, где я обслуживаюсь, очень быстро и без всяких проблем открыли карточный счёт и выдали бесплатную карту Простир.
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