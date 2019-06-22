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югин написав:Коллеги, подскажите в отделении банка сказали, что в этом банке нет карты под депозит, для снятия % без комиссии, что снимать только в кассе банка!?
Они принципиально не открывают карточный счет, т к мотивируют отсутствие банкоматной сети. Только 2620 и только касса. Если СИЧ как кошЫЛЬ для 200к - то можно смириться, раз в месяц посетить и снять %% в кассе.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
югин написав:Коллеги, подскажите в отделении банка сказали, что в этом банке нет карты под депозит, для снятия % без комиссии, что снимать только в кассе банка!?
Они принципиально не открывают карточный счет, т к мотивируют отсутствие банкоматной сети. Только 2620 и только касса. Если СИЧ как кошЫЛЬ для 200к - то можно смириться, раз в месяц посетить и снять %% в кассе.
В ГО, где я обслуживаюсь, очень быстро и без всяких проблем открыли карточный счёт и выдали бесплатную карту Простир.
югин написав:Коллеги, подскажите в отделении банка сказали, что в этом банке нет карты под депозит, для снятия % без комиссии, что снимать только в кассе банка!?
Они принципиально не открывают карточный счет, т к мотивируют отсутствие банкоматной сети. Только 2620 и только касса. Если СИЧ как кошЫЛЬ для 200к - то можно смириться, раз в месяц посетить и снять %% в кассе.
В ГО, где я обслуживаюсь, очень быстро и без всяких проблем открыли карточный счёт и выдали бесплатную карту Простир.
А по этой карте простир, где-то можно снять без комиссии кроме кассы банка Сич?
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