Додано: Суб 22 чер, 2019 13:48

Коллеги, подскажите в отделении банка сказали, что в этом банке нет карты под депозит, для снятия % без комиссии, что снимать только в кассе банка!?

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