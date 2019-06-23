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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:40
п. 23 тарифов, 2 снятия наличных в месяц в любых банкоматах Украины - без комиссии, банкоматы и кассы банка Сич - без комиссии всегда.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:54
Re: Січ (Сич)
Господа, добрый день как дела в банке для депозита в гривне на год через минфин?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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