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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Січ (Сич)

Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:40

п. 23 тарифов, 2 снятия наличных в месяц в любых банкоматах Украины - без комиссии, банкоматы и кассы банка Сич - без комиссии всегда.
AlexSV
 
Повідомлень: 1223
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:54

Re: Січ (Сич)

Господа, добрый день как дела в банке для депозита в гривне на год через минфин?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
Повідомлень: 1421
З нами з: 04.12.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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  #<1 ... 14151617
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Січ (Сич) (162)
24.06.2019 13:54
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