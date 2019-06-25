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Січ (Сич)

Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 14:40

п. 23 тарифов, 2 снятия наличных в месяц в любых банкоматах Украины - без комиссии, банкоматы и кассы банка Сич - без комиссии всегда.
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 12:54

Re: Січ (Сич)

Господа, добрый день как дела в банке для депозита в гривне на год через минфин?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:10

  Алексей77 написав:Господа, добрый день как дела в банке для депозита в гривне на год через минфин?

Ну и закручен вопрос?
Это типа: Дайте водички напиться, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде.
Если кроме шуток, то пока всё спокойно. Есть небольшие проблемы с выплатой %% - либо надо ходить ножками, чтобы получать в отд, либо брать странную карту. Это карта системы укркарт, галиматья полная. Банкоматов под неё почти нигде нет, смс платные. Можно ещё взять платный мастер (50 грн), но смс тоже платные.
deneg net
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 17:35

Re: Січ (Сич)

  deneg net написав:карта системы укркарт

Це Простір так обізвали?
СМС по старій памяті 50 коп вроді.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:27

  Квесторе_поверніться написав:
  deneg net написав:карта системы укркарт

Це Простір так обізвали?
СМС по старій памяті 50 коп вроді.

Простiр-это новое название НСМЭП, укркарт это другое, это процессинговый центр, повторюсь, по карте Простiр банка Сич 2 снятия в месяц в любых!!! банкоматах Украины без комиссии (естественно те, кто поддерживает Простiр). Смс можно отключить заявлением в отделении
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 21:24

Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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