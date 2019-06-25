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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 14:40
п. 23 тарифов, 2 снятия наличных в месяц в любых банкоматах Украины - без комиссии, банкоматы и кассы банка Сич - без комиссии всегда.
Додано: Пон 24 чер, 2019 12:54
Re: Січ (Сич)
Господа, добрый день как дела в банке для депозита в гривне на год через минфин?
Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:10
Ну и закручен вопрос?
Это типа: Дайте водички напиться, а то так кушать хочется, что аж переночевать негде.
Если кроме шуток, то пока всё спокойно. Есть небольшие проблемы с выплатой %% - либо надо ходить ножками, чтобы получать в отд, либо брать странную карту. Это карта системы укркарт, галиматья полная. Банкоматов под неё почти нигде нет, смс платные. Можно ещё взять платный мастер (50 грн), но смс тоже платные.
Додано: Пон 24 чер, 2019 17:35
Re: Січ (Сич)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:27
Простiр-это новое название НСМЭП, укркарт это другое, это процессинговый центр, повторюсь, по карте Простiр банка Сич 2 снятия в месяц в любых!!! банкоматах Украины без комиссии (естественно те, кто поддерживает Простiр). Смс можно отключить заявлением в отделении
Додано: Сер 26 чер, 2019 21:24
Сегодня пришли выплаты по Акции от Минфина ,
вклад открывался 11-06-2019, в тот же день и подтверждался.
Вся сумма согласно условий. приятно. Рекомендую.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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