Додано: Пон 24 чер, 2019 12:54

Господа, добрый день как дела в банке для депозита в гривне на год через минфин?

Гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, если укажете промо-код K1JBINR при размещении заявки на «Бонус к депозитам»

http://minfin.com.ua/deposits/bonus/