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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:31
враховуючи сильний тренд гривня донизу скоро за щастя буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:33
В УКркапі слід було на 10 років відкривати під 18%.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 23 вер, 2019 06:41
10 років тому мінімум 30% треба було стовбити
правда, мадам Любопитная?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:12
10 років тому я столбилась исключительно в долларе.
Средняя ставка была 8%
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:32
ну я открыл в одном банке под 21,2 а они потом понизили до 14,5
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:34
Це шо за банка?
Яким макаром понижували?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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