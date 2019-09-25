RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Січ (Сич)

Січ (Сич)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:31

враховуючи сильний тренд гривня донизу скоро за щастя буде
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6025
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:33

  greenozon написав:враховуючи сильний тренд гривня донизу скоро за щастя буде

В УКркапі слід було на 10 років відкривати під 18%. :)
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29472
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 06:41

10 років тому мінімум 30% треба було стовбити
правда, мадам Любопитная? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6025
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:12

  greenozon написав:10 років тому мінімум 30% треба було стовбити
правда, мадам Любопитная? :)

10 років тому я столбилась исключительно в долларе.
Средняя ставка была 8%
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3886
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1204 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:32

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:враховуючи сильний тренд гривня донизу скоро за щастя буде

В УКркапі слід було на 10 років відкривати під 18%. :)

ну я открыл в одном банке под 21,2 а они потом понизили до 14,5
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4563
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 16:34

  J написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:враховуючи сильний тренд гривня донизу скоро за щастя буде

В УКркапі слід було на 10 років відкривати під 18%. :)

ну я открыл в одном банке под 21,2 а они потом понизили до 14,5

Це шо за банка?
Яким макаром понижували?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29472
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 13:18

  Квесторе_поверніться написав:Це шо за банка?

Так во многих банках такое бывает.
Каждый клиент банка при первом своем визите подписывает ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.
И в этом комплексном договоре есть такой пункт:
"У разі зміни кон’юнктури ринку, зміни облікової ставки Національного банку України, Банк має право ініціювати зміну процентної ставки за Вкладом, шляхом направлення письмового повідомлення Вкладнику.
У випадку, якщо Вкладник погоджується з новим розміром процентної ставки, Сторони укладають відповідний договір про внесення змін до цього Договору. У випадку, якщо Вкладник не з’явився до Банку в зазначений в повідомленні термін або якщо Вкладник не погоджується з новим розміром процентної ставки, Сторони вважають цей Договір розірваним".
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3886
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1204 раз.
Подякували: 491 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 21:17

Re: Січ (Сич)

  Квесторе_поверніться написав:Яким макаром понижували?


На моей памяти мне понизил только Укрсоцбанк. Без всяких там предупреждений, это были 2005...2006 года . и инфо была на сайте банка. Интернет тогды был редкостью...
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3048
З нами з: 23.11.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 25 вер, 2019 23:24

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Яким макаром понижували?


На моей памяти мне понизил только Укрсоцбанк. Без всяких там предупреждений, это были 2005...2006 года . и инфо была на сайте банка. Интернет тогды был редкостью...

мне банки или письмо присылали или звонили
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4563
З нами з: 19.01.08
Подякував: 20 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Січ (Сич) (179)
26.09.2019 00:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.