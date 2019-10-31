greenozon написав:оце поворот(ік) -
Національний банк визнав вирішальний вплив Дениса Горбуненка на діяльність АТ «Банк Січ» (далі – банк) та визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
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Усупереч вимогам законодавства, Денис Горбуненко не подав Національному банку пакет документів для погодження набуття істотної участі в установленому законом порядку.
У зв’язку з цим Національний банк застосував своє право визнати особу власником істотної участі в банку.
Структура власності не прозора...потрібно запускати куратора.
Щемлять людей Фірташа.
Хто там за Фірташа в Раді може словечко замовити?