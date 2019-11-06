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Обслуговування в українських
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Січ (Сич)

Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:10

  greenozon написав:оце поворот(ік) -


Національний банк визнав вирішальний вплив Дениса Горбуненка на діяльність АТ «Банк Січ» (далі – банк) та визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
..........

Усупереч вимогам законодавства, Денис Горбуненко не подав Національному банку пакет документів для погодження набуття істотної участі в установленому законом порядку.

У зв’язку з цим Національний банк застосував своє право визнати особу власником істотної участі в банку.

Структура власності не прозора...потрібно запускати куратора.
Щемлять людей Фірташа.
Хто там за Фірташа в Раді може словечко замовити?
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:13

Re: Січ (Сич)

  Квесторе_поверніться написав:Структура власності не прозора..


таку байду ще ВАГ чистила пару років тому, як досі таке дотримав НБУ??
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 21:15

  greenozon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Структура власності не прозора..


таку байду ще ВАГ чистила пару років тому, як досі таке дотримав НБУ??

Недогледіла тоді Катерина...зараз виправилась.
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:52

greenozon
оце поворот(ік) -


Національний банк визнав вирішальний вплив Дениса Горбуненка на діяльність АТ «Банк Січ» (далі – банк) та визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
..........

Усупереч вимогам законодавства, Денис Горбуненко не подав Національному банку пакет документів для погодження набуття істотної участі в установленому законом порядку.

У зв’язку з цим Національний банк застосував своє право визнати особу власником істотної участі в банку.

Горбуненко уже Родовидом доруководился. Видимо, забыли люди, что это было.
Там еще один не менее интересный персонаж с похожей репутацией. Андрей Лехицкий. Его хотели согласовать на должность главы правления, но он довел до цугундера банк Стандарт, да еще и являлся фигурантом расследования о заказе убийства 2-х человек...что , даже, наш Нацбанк не смог не учесть. Но НБУ, сделало ход конем, назначив его родственницу -Евстахию Лехицкую.
Мне кажнтся, это банк ждет много интересного впереди. Особенно, если учесть, что ноги этих людей растут их одного олигархического места:)
finuser318
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:07

Я чего начал гуглить за этот банк. И обнаружил всех этих товарищей - Горбуненко, Лехицкого... У меня подходит к концу мой депозитный договор, а менеджер, как-то очень навязчиво стала настаивать на его продлении. А на вопросы когда можно подойти, чтоб сумма нужная в кассе была, она обещала перезвонить и пропадала потом.
Это конечно странно, после всей чистки банковской системы наблюдать такую картину...
Вы можете мне сказать, что надо было мне гуглить раньше, но в прошлом году я никакой такой информации компроментирующей банк не находил..
finuser318
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 19:26

  finuser318 написав: А на вопросы когда можно подойти, чтоб сумма нужная в кассе была, она обещала перезвонить и пропадала потом.

Это в каком городе?
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 21:31

Re: Січ (Сич)

Фігня. Виплачують все без проблем
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2019 23:56

ніколи не знаєш коли прийде кінець (с)

а він прийде :lol:
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greenozon
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