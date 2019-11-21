Національний банк визнав вирішальний вплив Дениса Горбуненка на діяльність АТ «Банк Січ» (далі – банк) та визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння. Про це повідомляє прес-служба НБУ. ..........
Усупереч вимогам законодавства, Денис Горбуненко не подав Національному банку пакет документів для погодження набуття істотної участі в установленому законом порядку.
У зв’язку з цим Національний банк застосував своє право визнати особу власником істотної участі в банку.
Структура власності не прозора...потрібно запускати куратора. Щемлять людей Фірташа. Хто там за Фірташа в Раді може словечко замовити?
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Квесторе_поверніться написав:Структура власності не прозора..
таку байду ще ВАГ чистила пару років тому, як досі таке дотримав НБУ??
Недогледіла тоді Катерина...зараз виправилась.
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Національний банк визнав вирішальний вплив Дениса Горбуненка на діяльність АТ «Банк Січ» (далі – банк) та визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння. Про це повідомляє прес-служба НБУ. ..........
Усупереч вимогам законодавства, Денис Горбуненко не подав Національному банку пакет документів для погодження набуття істотної участі в установленому законом порядку.
У зв’язку з цим Національний банк застосував своє право визнати особу власником істотної участі в банку.
Горбуненко уже Родовидом доруководился. Видимо, забыли люди, что это было. Там еще один не менее интересный персонаж с похожей репутацией. Андрей Лехицкий. Его хотели согласовать на должность главы правления, но он довел до цугундера банк Стандарт, да еще и являлся фигурантом расследования о заказе убийства 2-х человек...что , даже, наш Нацбанк не смог не учесть. Но НБУ, сделало ход конем, назначив его родственницу -Евстахию Лехицкую. Мне кажнтся, это банк ждет много интересного впереди. Особенно, если учесть, что ноги этих людей растут их одного олигархического места:)
Я чего начал гуглить за этот банк. И обнаружил всех этих товарищей - Горбуненко, Лехицкого... У меня подходит к концу мой депозитный договор, а менеджер, как-то очень навязчиво стала настаивать на его продлении. А на вопросы когда можно подойти, чтоб сумма нужная в кассе была, она обещала перезвонить и пропадала потом. Это конечно странно, после всей чистки банковской системы наблюдать такую картину... Вы можете мне сказать, что надо было мне гуглить раньше, но в прошлом году я никакой такой информации компроментирующей банк не находил..