Вкладчик1234 написав:Банк "Сич" решил переименоваться в "Пауэр Банк".
Об этом говорится в сообщении банка. 27 ноября 2019 на внеочередном общем собрании акционеров банка "Сич" было принято решение об изменении названия на "Пауэр Банк". В планах банка в результате переименования: расширение спектра онлайн-услуг; создание и оптимизация новых банковских продуктов под украинский рынок; внедрение современных инструментов кредитования, инвестирования и сбережения средств. Также, завершаются работы по созданию онлайн-банкинга. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%.
То маскувались під щирих українців а зараз будуть під щирих європейців. Але вуха Фірташа нікуди не сховаєш.
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