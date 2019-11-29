Вкладчик1234 написав:Банк "Сич" решил переименоваться в "Пауэр Банк".
Об этом говорится в сообщении банка. 27 ноября 2019 на внеочередном общем собрании акционеров банка "Сич" было принято решение об изменении названия на "Пауэр Банк". В планах банка в результате переименования: расширение спектра онлайн-услуг; создание и оптимизация новых банковских продуктов под украинский рынок; внедрение современных инструментов кредитования, инвестирования и сбережения средств. Также, завершаются работы по созданию онлайн-банкинга. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%.
То маскувались під щирих українців а зараз будуть під щирих європейців. Але вуха Фірташа нікуди не сховаєш.
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Вкладчик1234 написав:Банк "Сич" решил переименоваться в "Пауэр Банк".
Об этом говорится в сообщении банка. 27 ноября 2019 на внеочередном общем собрании акционеров банка "Сич" было принято решение об изменении названия на "Пауэр Банк". В планах банка в результате переименования: расширение спектра онлайн-услуг; создание и оптимизация новых банковских продуктов под украинский рынок; внедрение современных инструментов кредитования, инвестирования и сбережения средств. Также, завершаются работы по созданию онлайн-банкинга. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%.
Да, вы правы. Мне также все выплатили, хоть и с задержкой. Но это не умаляет следующих факторов: 1. Нацбанк таки, признал Горбуненко Дениса, как особу имеющую существенное влияние на Банк Сич, не смотря на отсутствие формальных признаков собственности.А это значит, что все слухи о его желании заполучить банк правдивы. 2. Лехицкий Андрей, его компаньен, пытался стать главой правления, но не вышло. Эта парочка очень нехороший дуэт. Кто не знает, может загуглить их деятельность то в РодовидБанке, то в Банк Стандарт, то в Южэкономбанке... Может, конечно они исправились за это время, но что-то плохо верится. Банк-то неплохой пока.