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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Січ (Сич)

Січ (Сич)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Січ (Сич) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:11

  Вкладчик1234 написав:Банк "Сич" решил переименоваться в "Пауэр Банк".

Об этом говорится в сообщении банка. 27 ноября 2019 на внеочередном общем собрании акционеров банка "Сич" было принято решение об изменении названия на "Пауэр Банк". В планах банка в результате переименования: расширение спектра онлайн-услуг; создание и оптимизация новых банковских продуктов под украинский рынок; внедрение современных инструментов кредитования, инвестирования и сбережения средств. Также, завершаются работы по созданию онлайн-банкинга. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bank-sich-mieniaiet-nazvaniie

То маскувались під щирих українців а зараз будуть під щирих європейців.
Але вуха Фірташа нікуди не сховаєш. :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 15:26

Может будут давать кешбек за эл.энергию? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:10

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Банк "Сич" решил переименоваться в "Пауэр Банк".

Об этом говорится в сообщении банка. 27 ноября 2019 на внеочередном общем собрании акционеров банка "Сич" было принято решение об изменении названия на "Пауэр Банк". В планах банка в результате переименования: расширение спектра онлайн-услуг; создание и оптимизация новых банковских продуктов под украинский рынок; внедрение современных инструментов кредитования, инвестирования и сбережения средств. Также, завершаются работы по созданию онлайн-банкинга. Крупнейшим акционером банка "Сич" является Олег Баланда с долей 55,6%.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/bank-sich-mieniaiet-nazvaniie

То маскувались під щирих українців а зараз будуть під щирих європейців.
Але вуха Фірташа нікуди не сховаєш. :)

Был у нас уже банк «Биг Энергия»....грустно все там закончилось...да и выражение есть уже устоявшееся - powerbank - внешний аккумулятор)
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лис, 2019 22:21

не тонет банк, значит это что-то значит
VetalUA
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 11:34

wolt450

Да, вы правы. Мне также все выплатили, хоть и с задержкой.
Но это не умаляет следующих факторов:
1. Нацбанк таки, признал Горбуненко Дениса, как особу имеющую существенное влияние на Банк Сич, не смотря на отсутствие формальных признаков собственности.А это значит, что все слухи о его желании заполучить банк правдивы.
2. Лехицкий Андрей, его компаньен, пытался стать главой правления, но не вышло.
Эта парочка очень нехороший дуэт. Кто не знает, может загуглить их деятельность то в РодовидБанке, то в Банк Стандарт, то в Южэкономбанке... Может, конечно они исправились за это время, но что-то плохо верится.
Банк-то неплохой пока.
finuser318
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 17:56

какие телодвижения для депочеловека?

что делать деполюдям? стоять, бежать, забить?
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:00

Значит: НБУ может отнести Сич к банкам с непрозрачной структурой - ,,мутная банка,, а потом, как следствие, Сич может стать проблемным банком вплоть до ввода ВА...
sergserg
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лис, 2019 19:22

  AlexSV написав:Был у нас уже банк «Биг Энергия»....грустно все там закончилось...да и выражение есть уже устоявшееся - powerbank - внешний аккумулятор)

Мне, лично, "СИЧ" больше нравится...
darmet
 
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