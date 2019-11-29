Додано: Суб 30 лис, 2019 11:34

wolt450



Да, вы правы. Мне также все выплатили, хоть и с задержкой.

Но это не умаляет следующих факторов:

1. Нацбанк таки, признал Горбуненко Дениса, как особу имеющую существенное влияние на Банк Сич, не смотря на отсутствие формальных признаков собственности.А это значит, что все слухи о его желании заполучить банк правдивы.

2. Лехицкий Андрей, его компаньен, пытался стать главой правления, но не вышло.

Эта парочка очень нехороший дуэт. Кто не знает, может загуглить их деятельность то в РодовидБанке, то в Банк Стандарт, то в Южэкономбанке... Может, конечно они исправились за это время, но что-то плохо верится.

Банк-то неплохой пока.