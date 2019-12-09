Пауер Банк (Банк Січ)

finuser318 написав:

еще один банк довел до цугундера - Банк АЛЬЯНС - в котором он промышлял с Пашей Щербанем.

Вот еще. Найдено на просторах интернета.От себя могу добавить, что когда НБУ не согласовал Андрея Лехицкого на должность председателя правления банка, там позже появился председатель с такой же фамилией - Евстахия Лехицкая. "Совпадение? Не думаю!""Андрей Лехицкий.И почему его имя рядом с названием "БАНК СИЧ" должно пугать вкладчиков?- Генеральной прокуратурой расследуется его причастность к покушению на убийство 2- и более человек в 2014 году.- Руководя в кредитном комитете ПИВДЕНЭКОНОМБАНКА способствовал выводу из него средств рефинансирования на подставные фирмы в виде кредитов, что привело к банкротству банка в 2014 году.- В 2015 году, уже будучи председателем банка СТАНДАРТ, доводит его до банкротства и ликвидации.- +...Пытался недавно продвинуть свою кандидатуру на должность председателя Банка СИЧ, но Нацбанк не согласовал такую, откровенно негативную, особу с шлейфом криминала.Клептомания этого человека не исправима. И, если он положил глаз на этот банк, то уж поверьте, вкладчиков ничего хорошего в ближайшем будущем не ждет."