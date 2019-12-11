Друге відділення теж в незручному місці?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:59
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Друге відділення теж в незручному місці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:23
У этого банка отделения ставят с онли-кассой и на РКО стригут капусту.Я недавно был в Одесском МРЕО и оплачивал услуги -…стоит сотрудница УБИБ и терминалы от этого банка,комиссия не кислая и разница Онли на счет мобильного
никому не верю
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