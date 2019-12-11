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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:59

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

  Скупердяй написав:Черкаська Але відділення відкрили не в прохідному місці. Хоча всі банкстери у нас на одній центральній вулиці розміщються

Друге відділення теж в незручному місці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:23

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  Скупердяй написав:Черкаська Але відділення відкрили не в прохідному місці. Хоча всі банкстери у нас на одній центральній вулиці розміщються

Друге відділення теж в незручному місці?

У этого банка отделения ставят с онли-кассой и на РКО стригут капусту.Я недавно был в Одесском МРЕО и оплачивал услуги -…стоит сотрудница УБИБ и терминалы от этого банка,комиссия не кислая и разница Онли на счет мобильного
никому не верю
sens
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  #<1 ... 19202122
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