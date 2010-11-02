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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:59

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

  Скупердяй написав:Черкаська Але відділення відкрили не в прохідному місці. Хоча всі банкстери у нас на одній центральній вулиці розміщються

Друге відділення теж в незручному місці?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Скупердяй написав:Черкаська Але відділення відкрили не в прохідному місці. Хоча всі банкстери у нас на одній центральній вулиці розміщються

Друге відділення теж в незручному місці?

У этого банка отделения ставят с онли-кассой и на РКО стригут капусту.Я недавно был в Одесском МРЕО и оплачивал услуги -…стоит сотрудница УБИБ и терминалы от этого банка,комиссия не кислая и разница Онли на счет мобильного
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:39

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Друге відділення теж в незручному місці?

У этого банка отделения ставят с онли-кассой и на РКО стригут капусту.Я недавно был в Одесском МРЕО и оплачивал услуги -…стоит сотрудница УБИБ и терминалы от этого банка,комиссия не кислая и разница Онли на счет мобильного

Ну так це ж святе діло, в паспортних столах, мрео, бті та інших структурах ставити термінали або каси з олігархічним комісом. А що в цьому банку цікавого крім ставок на депо, наприклад карти з шаровим входом - виходом, ІБ ? :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:47

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

  Скупердяй написав:ІБ ?


якщо мені не зраджує память то ІБ тут ПЛАТНИЙ!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:03

  greenozon написав:
  Скупердяй написав:ІБ ?


якщо мені не зраджує память то ІБ тут ПЛАТНИЙ!!!

ИБ ибэ рознь... Вот нету в древнем земкапитале никакого ИБэ зато есть 18+0,5+...,правда проводки по счёту это треш средневековья
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:19

  sens написав:
  greenozon написав:
  Скупердяй написав:ІБ ?


якщо мені не зраджує память то ІБ тут ПЛАТНИЙ!!!

ИБ ибэ рознь... Вот нету в древнем земкапитале никакого ИБэ зато есть 18+0,5+...,правда проводки по счёту это треш средневековья

Там же еще котловые 2630, я такого ниде не видел :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 19202122
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