Друге відділення теж в незручному місці?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:59
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Друге відділення теж в незручному місці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:23
У этого банка отделения ставят с онли-кассой и на РКО стригут капусту.Я недавно был в Одесском МРЕО и оплачивал услуги -…стоит сотрудница УБИБ и терминалы от этого банка,комиссия не кислая и разница Онли на счет мобильного
никому не верю
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:39
Ну так це ж святе діло, в паспортних столах, мрео, бті та інших структурах ставити термінали або каси з олігархічним комісом. А що в цьому банку цікавого крім ставок на депо, наприклад карти з шаровим входом - виходом, ІБ ?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:47
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:03
ИБ ибэ рознь... Вот нету в древнем земкапитале никакого ИБэ зато есть 18+0,5+...,правда проводки по счёту это треш средневековья
никому не верю
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:19
Там же еще котловые 2630, я такого ниде не видел
... делайте хоть что-нибудь!
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