Друге відділення теж в незручному місці?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 гру, 2019 15:59
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Друге відділення теж в незручному місці?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 12 гру, 2019 16:23
У этого банка отделения ставят с онли-кассой и на РКО стригут капусту.Я недавно был в Одесском МРЕО и оплачивал услуги -…стоит сотрудница УБИБ и терминалы от этого банка,комиссия не кислая и разница Онли на счет мобильного
никому не верю
Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:39
Ну так це ж святе діло, в паспортних столах, мрео, бті та інших структурах ставити термінали або каси з олігархічним комісом. А що в цьому банку цікавого крім ставок на депо, наприклад карти з шаровим входом - виходом, ІБ ?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:47
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:03
ИБ ибэ рознь... Вот нету в древнем земкапитале никакого ИБэ зато есть 18+0,5+...,правда проводки по счёту это треш средневековья
никому не верю
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:19
Там же еще котловые 2630, я такого ниде не видел
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:12
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Не одним Денисом Горбуненко банк Сич един, как говорится.
Интересная компашка собралась
"НБУ признал, что Сергей Бубка связанное лицо банка "СИЧ"
21 ноября 2019 г Нацбанк направил письмо главе правления банка "СИЧ" Олегу Прилуцкому, в котором указал, что регулятор признал ряд лиц, связанными с банком.
В их числе Денис Горбуненко, экс-глава правления "Родовид Банка" и Сергей Бубка, экс-владелец "Родовода", президент Национального олимпийского комитета Украины.
В списке связанных лиц "СИЧи" также значатся:
Сергей Дядечко, экс-владелец банка-банкрота "Союз", бизнес-партнер Юрия Иванющенко.
Дмитрий Егоренко, младший партнер Горбуненко и Иванющенко.
Валерий Ищенко, экс-нардеп от БПП.
Номинальные владельцы банка "СИЧ" Олег Баланда, Валерий Раздорожный, Андрей Мельник и Олег Губанов."
Додано: Пон 16 гру, 2019 11:23
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Мдя.. однако подбор господ такой, что можно предположить, что эта банка будет первой на закрытие... И дело тут вовсе не в Бубке:)
Додано: Пон 16 гру, 2019 12:19
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
мабуть Каті катерині занесли хорошу взятку (он вже собі пару будиночків набудувала, журналісти все розкопали), раз ця банка так довго тримається на ринку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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