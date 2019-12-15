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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 15:59

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

  Скупердяй написав:Черкаська Але відділення відкрили не в прохідному місці. Хоча всі банкстери у нас на одній центральній вулиці розміщються

Друге відділення теж в незручному місці?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 16:23

  Квесторе_поверніться написав:
  Скупердяй написав:Черкаська Але відділення відкрили не в прохідному місці. Хоча всі банкстери у нас на одній центральній вулиці розміщються

Друге відділення теж в незручному місці?

У этого банка отделения ставят с онли-кассой и на РКО стригут капусту.Я недавно был в Одесском МРЕО и оплачивал услуги -…стоит сотрудница УБИБ и терминалы от этого банка,комиссия не кислая и разница Онли на счет мобильного
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:39

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Друге відділення теж в незручному місці?

У этого банка отделения ставят с онли-кассой и на РКО стригут капусту.Я недавно был в Одесском МРЕО и оплачивал услуги -…стоит сотрудница УБИБ и терминалы от этого банка,комиссия не кислая и разница Онли на счет мобильного

Ну так це ж святе діло, в паспортних столах, мрео, бті та інших структурах ставити термінали або каси з олігархічним комісом. А що в цьому банку цікавого крім ставок на депо, наприклад карти з шаровим входом - виходом, ІБ ? :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:47

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

  Скупердяй написав:ІБ ?


якщо мені не зраджує память то ІБ тут ПЛАТНИЙ!!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:03

  greenozon написав:
  Скупердяй написав:ІБ ?


якщо мені не зраджує память то ІБ тут ПЛАТНИЙ!!!

ИБ ибэ рознь... Вот нету в древнем земкапитале никакого ИБэ зато есть 18+0,5+...,правда проводки по счёту это треш средневековья
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:19

  sens написав:
  greenozon написав:
  Скупердяй написав:ІБ ?


якщо мені не зраджує память то ІБ тут ПЛАТНИЙ!!!

ИБ ибэ рознь... Вот нету в древнем земкапитале никакого ИБэ зато есть 18+0,5+...,правда проводки по счёту это треш средневековья

Там же еще котловые 2630, я такого ниде не видел :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:12

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

Не одним Денисом Горбуненко банк Сич един, как говорится.
Интересная компашка собралась :)
https://antikor.com.ua/articles/346695- ... banka_sich

"﻿НБУ признал, что Сергей Бубка связанное лицо банка "СИЧ"
21 ноября 2019 г Нацбанк направил письмо главе правления банка "СИЧ" Олегу Прилуцкому, в котором указал, что регулятор признал ряд лиц, связанными с банком.
В их числе Денис Горбуненко, экс-глава правления "Родовид Банка" и Сергей Бубка, экс-владелец "Родовода", президент Национального олимпийского комитета Украины.
В списке связанных лиц "СИЧи" также значатся:
Сергей Дядечко, экс-владелец банка-банкрота "Союз", бизнес-партнер Юрия Иванющенко.
Дмитрий Егоренко, младший партнер Горбуненко и Иванющенко.
Валерий Ищенко, экс-нардеп от БПП.
Номинальные владельцы банка "СИЧ" Олег Баланда, Валерий Раздорожный, Андрей Мельник и Олег Губанов."
finuser318
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 11:23

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

Мдя.. однако подбор господ такой, что можно предположить, что эта банка будет первой на закрытие... И дело тут вовсе не в Бубке:)
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 12:19

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

  finuser318 написав:Интересная компашка собралась

мабуть Каті катерині занесли хорошу взятку (он вже собі пару будиночків набудувала, журналісти все розкопали), раз ця банка так довго тримається на ринку
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 15:23

  greenozon написав:
  finuser318 написав:Интересная компашка собралась

мабуть Каті катерині занесли хорошу взятку (он вже собі пару будиночків набудувала, журналісти все розкопали), раз ця банка так довго тримається на ринку

Це якісь несенітниці...звідки інфо?
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