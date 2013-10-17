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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:16

  finuser318 написав:Не одним Денисом Горбуненко банк Сич един, как говорится.
Интересная компашка собралась :)
https://antikor.com.ua/articles/346695- ... banka_sich

"﻿НБУ признал, что Сергей Бубка связанное лицо банка "СИЧ"
21 ноября 2019 г Нацбанк направил письмо главе правления банка "СИЧ" Олегу Прилуцкому, в котором указал, что регулятор признал ряд лиц, связанными с банком.
В их числе Денис Горбуненко, экс-глава правления "Родовид Банка" и Сергей Бубка, экс-владелец "Родовода", президент Национального олимпийского комитета Украины.
В списке связанных лиц "СИЧи" также значатся:
Сергей Дядечко, экс-владелец банка-банкрота "Союз", бизнес-партнер Юрия Иванющенко.
Дмитрий Егоренко, младший партнер Горбуненко и Иванющенко.
Валерий Ищенко, экс-нардеп от БПП.
Номинальные владельцы банка "СИЧ" Олег Баланда, Валерий Раздорожный, Андрей Мельник и Олег Губанов."

Це прям якийсь таємний собз "Меча і Орала", де зібрались колишні дворяни, для допомоги сиротам :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:46

Впали депо ставки

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... -12-19.pdf
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