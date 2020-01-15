RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:16

  finuser318 написав:Не одним Денисом Горбуненко банк Сич един, как говорится.
Интересная компашка собралась :)
https://antikor.com.ua/articles/346695- ... banka_sich

"﻿НБУ признал, что Сергей Бубка связанное лицо банка "СИЧ"
21 ноября 2019 г Нацбанк направил письмо главе правления банка "СИЧ" Олегу Прилуцкому, в котором указал, что регулятор признал ряд лиц, связанными с банком.
В их числе Денис Горбуненко, экс-глава правления "Родовид Банка" и Сергей Бубка, экс-владелец "Родовода", президент Национального олимпийского комитета Украины.
В списке связанных лиц "СИЧи" также значатся:
Сергей Дядечко, экс-владелец банка-банкрота "Союз", бизнес-партнер Юрия Иванющенко.
Дмитрий Егоренко, младший партнер Горбуненко и Иванющенко.
Валерий Ищенко, экс-нардеп от БПП.
Номинальные владельцы банка "СИЧ" Олег Баланда, Валерий Раздорожный, Андрей Мельник и Олег Губанов."

Це прям якийсь таємний собз "Меча і Орала", де зібрались колишні дворяни, для допомоги сиротам :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10078
З нами з: 30.11.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 710 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:46

Впали депо ставки

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... -12-19.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7195
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 20:02

Є банці з чим працювати
http://finbalance.com.ua/news/fhvfo-proda-horbunenku-aktivi-vtb-banku-na-28-mlrd-hrn-z-diskontom-94
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 31440
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1584 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 05:00

Да уж... За три недели два раза поменять депозитные ставки. Такими темпами скоро некуда будет занести все что нажито непосильным трудом. По таким ставкам пусть сами вкладывают.
candidat
 
Повідомлень: 624
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8070, 8071, 8072
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
80710 9525324
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 02:58
Вкладчик1234
А-Банк 1 ... 1503, 1504, 1505
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15046 2081398
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:40
proftpd66
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 20, 21, 22
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
216 50621
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 січ, 2020 00:40
Козак-характерник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.