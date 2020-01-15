Пауер Банк (Банк Січ)

"НБУ признал, что Сергей Бубка связанное лицо банка "СИЧ" 21 ноября 2019 г Нацбанк направил письмо главе правления банка "СИЧ" Олегу Прилуцкому, в котором указал, что регулятор признал ряд лиц, связанными с банком. В их числе Денис Горбуненко, экс-глава правления "Родовид Банка" и Сергей Бубка, экс-владелец "Родовода", президент Национального олимпийского комитета Украины. В списке связанных лиц "СИЧи" также значатся: Сергей Дядечко, экс-владелец банка-банкрота "Союз", бизнес-партнер Юрия Иванющенко. Дмитрий Егоренко, младший партнер Горбуненко и Иванющенко. Валерий Ищенко, экс-нардеп от БПП. Номинальные владельцы банка "СИЧ" Олег Баланда, Валерий Раздорожный, Андрей Мельник и Олег Губанов."
Це прям якийсь таємний собз "Меча і Орала", де зібрались колишні дворяни, для допомоги сиротам
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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