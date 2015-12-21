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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 20:16

  finuser318 написав:Не одним Денисом Горбуненко банк Сич един, как говорится.
Интересная компашка собралась :)
https://antikor.com.ua/articles/346695- ... banka_sich

"﻿НБУ признал, что Сергей Бубка связанное лицо банка "СИЧ"
21 ноября 2019 г Нацбанк направил письмо главе правления банка "СИЧ" Олегу Прилуцкому, в котором указал, что регулятор признал ряд лиц, связанными с банком.
В их числе Денис Горбуненко, экс-глава правления "Родовид Банка" и Сергей Бубка, экс-владелец "Родовода", президент Национального олимпийского комитета Украины.
В списке связанных лиц "СИЧи" также значатся:
Сергей Дядечко, экс-владелец банка-банкрота "Союз", бизнес-партнер Юрия Иванющенко.
Дмитрий Егоренко, младший партнер Горбуненко и Иванющенко.
Валерий Ищенко, экс-нардеп от БПП.
Номинальные владельцы банка "СИЧ" Олег Баланда, Валерий Раздорожный, Андрей Мельник и Олег Губанов."

Це прям якийсь таємний собз "Меча і Орала", де зібрались колишні дворяни, для допомоги сиротам :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2020 21:46

Впали депо ставки

https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... -12-19.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 20:02

Є банці з чим працювати
http://finbalance.com.ua/news/fhvfo-proda-horbunenku-aktivi-vtb-banku-na-28-mlrd-hrn-z-diskontom-94
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 05:00

Да уж... За три недели два раза поменять депозитные ставки. Такими темпами скоро некуда будет занести все что нажито непосильным трудом. По таким ставкам пусть сами вкладывают.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 23:11

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

  Квесторе_поверніться написав:Є банці з чим працювати


Был в банке. спрашивал - чё с Пауром?
ответ ничче , Мы вам давали на подпись паблик оферту - там все прописано.
никого и ничего не коснеттся , с14 есть с14
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:51

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

друзья, а держат здесь $$ на счетах со свободным доступом? отдают без проблем?
keep
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:56

  keep написав:друзья, а держат здесь $$ на счетах со свободным доступом? отдают без проблем?

А під який прОцент?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 15:59

проїзжав містом, банк навіть не думає ребрендинг робити :)
не то що УкрСоц -> Альфа

зразу видно де є порядок і гроші а де..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 18 січ, 2020 16:15

  greenozon написав:проїзжав містом, банк навіть не думає ребрендинг робити :)
не то що УкрСоц -> Альфа

зразу видно де є порядок і гроші а де..

хм. У меня над АТМ Алки до сих пор висит лайтбокс УкрСоца. Зато железяка почти всегда свободна :)
... делайте хоть что-нибудь!
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