все банки Украины на плаву и вовремя выдают депозиты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:39
все банки Украины на плаву и вовремя выдают депозиты
Додано: Сер 29 кві, 2020 13:57
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
В понеділок закінчився депозит в доларах і не віддають, доларів немає. Сказали перезвонять. Перезвонив сам через 3 дня, сказали - в нас черга на долари і невідомо, коли будуть долари. Записався на наступний тиждень на гривню. Може віддадуть в гривні!
Додано: Сер 29 кві, 2020 14:37
Tornadof6
Пишіть скаргу в НБУ! (шукайте процедуру на форумі, колеги неодноразово розказували і показували як це робити - результат не забариться!!
+50грн !
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