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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 14:39

  Tegularius написав:Кто имел дело с банком в последнее время: депозиты выдают вовремя? Банк пока что на плаву?

все банки Украины на плаву и вовремя выдают депозиты
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 13:57

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

В понеділок закінчився депозит в доларах і не віддають, доларів немає. Сказали перезвонять. Перезвонив сам через 3 дня, сказали - в нас черга на долари і невідомо, коли будуть долари. Записався на наступний тиждень на гривню. Може віддадуть в гривні!
Tornadof6
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 14:37

Tornadof6
Пишіть скаргу в НБУ! (шукайте процедуру на форумі, колеги неодноразово розказували і показували як це робити - результат не забариться!!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 18:45

  Tornadof6 написав:В понеділок закінчився депозит в доларах і не віддають, доларів немає. Сказали перезвонять. Перезвонив сам через 3 дня, сказали - в нас черга на долари і невідомо, коли будуть долари. Записався на наступний тиждень на гривню. Може віддадуть в гривні!
да банк ещё то дно,баксы не выдадут,а гривней могут безналом с комиссией пултнуть по реквизитам
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:17

  greenozon написав:Tornadof6
Пишіть скаргу в НБУ! (шукайте процедуру на форумі, колеги неодноразово розказували і показували як це робити - результат не забариться!!


пошукав, знайшов "пришвидшувач" від колеги -

viewtopic.php?p=4860662#p4860662
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 21:31

  greenozon написав:
  greenozon написав:Tornadof6
Пишіть скаргу в НБУ! (шукайте процедуру на форумі, колеги неодноразово розказували і показували як це робити - результат не забариться!!


пошукав, знайшов "пришвидшувач" від колеги -

viewtopic.php?p=4860662#p4860662

В укркапитале на пр.Победы в Киеве этот вариант не сработал
никому не верю
sens
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