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Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 січ, 2020 14:39
Tegularius написав:
Кто имел дело с банком в последнее время: депозиты выдают вовремя? Банк пока что на плаву?
все банки Украины на плаву и вовремя выдают депозиты
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J
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Додано: Сер 29 кві, 2020 13:57
В понеділок закінчився депозит в доларах і не віддають, доларів немає. Сказали перезвонять. Перезвонив сам через 3 дня, сказали - в нас черга на долари і невідомо, коли будуть долари. Записався на наступний тиждень на гривню. Може віддадуть в гривні!
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Tornadof6
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:37
Tornadof6
Пишіть скаргу в НБУ! (шукайте процедуру на форумі, колеги неодноразово розказували і показували як це робити - результат не забариться!!
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greenozon
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Додано: Сер 29 кві, 2020 18:45
Tornadof6 написав:
В понеділок закінчився депозит в доларах і не віддають, доларів немає. Сказали перезвонять. Перезвонив сам через 3 дня, сказали - в нас черга на долари і невідомо, коли будуть долари. Записався на наступний тиждень на гривню. Може віддадуть в гривні!
да банк ещё то дно,баксы не выдадут,а гривней могут безналом с комиссией пултнуть по реквизитам
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:17
greenozon написав:Tornadof6
Пишіть скаргу в НБУ! (шукайте процедуру на форумі, колеги неодноразово розказували і показували як це робити - результат не забариться!!
пошукав, знайшов "пришвидшувач" від колеги - viewtopic.php?p=4860662#p4860662
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greenozon
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Додано: Сер 29 кві, 2020 21:31
greenozon написав: greenozon написав:Tornadof6
Пишіть скаргу в НБУ! (шукайте процедуру на форумі, колеги неодноразово розказували і показували як це робити - результат не забариться!!
пошукав, знайшов "пришвидшувач" від колеги - viewtopic.php?p=4860662#p4860662
В укркапитале на пр.Победы в Киеве этот вариант не сработал
никому не верю
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sens
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