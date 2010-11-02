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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Чет 30 кві, 2020 22:07

Смысл в таких банках валюту держать, если высока вероятность, что гривной вернут? Не лучше уже в евродочках под 0% или дома под матрасом. То же самое получится.
Avril_ks
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 20:36

  Avril_ks написав:Смысл в таких банках валюту держать, если высока вероятность, что гривной вернут? Не лучше уже в евродочках под 0% или дома под матрасом. То же самое получится.

Смысл , делиться своим мнением? % выше вот выбирают , просто и понятно
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:29

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

  Avril_ks написав:Смысл в таких банках валюту держать,

Кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Рано или поздно любая банка лопаетя.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: П'ят 01 тра, 2020 23:46

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

  ukrprom2014 написав:Рано или поздно любая банка лопаетя.

деякі закордонні вже пару сотень років і нічо )
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 06:48

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Рано или поздно любая банка лопаетя.

деякі закордонні вже пару сотень років і нічо )
и процент отрицательный - то есть никак
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 17:38

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:26

  wolt450 написав:Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив

Выдали бумажками какого года ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 20:08

  sens написав:
  wolt450 написав:Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив

Выдали бумажками какого года ?

переважна більшість нових
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wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 21:30

  wolt450 написав:Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив

Під який прОцент?
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