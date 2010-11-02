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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 кві, 2020 22:07
Смысл в таких банках валюту держать, если высока вероятность, что гривной вернут? Не лучше уже в евродочках под 0% или дома под матрасом. То же самое получится.
Додано: П'ят 01 тра, 2020 20:36
Смысл , делиться своим мнением? % выше вот выбирают , просто и понятно
никому не верю
Додано: П'ят 01 тра, 2020 21:29
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Кто не рискует, тот не пьет шампанского.
Рано или поздно любая банка лопаетя.
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Додано: П'ят 01 тра, 2020 23:46
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
деякі закордонні вже пару сотень років і нічо )
+50грн !
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Додано: Суб 02 тра, 2020 06:48
и процент отрицательный - то есть никак
никому не верю
Додано: Пон 04 тра, 2020 17:38
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив
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Додано: Пон 04 тра, 2020 19:26
Выдали бумажками какого года ?
никому не верю
Додано: Пон 04 тра, 2020 20:08
переважна більшість нових
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 04 тра, 2020 21:30
Під який прОцент?
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