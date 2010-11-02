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Обслуговування в українських
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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:54

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив

Під який прОцент?


https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 4.2020.pdf
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлень: 3338
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