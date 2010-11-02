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Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:54
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 4.2020.pdf
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив
Під який прОцент?
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