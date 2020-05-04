|
|
|
Пауер Банк (Банк Січ)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:54
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 4.2020.pdf
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив
Під який прОцент?
промокод від Мінфіна UF9U733
-
wolt450
-
-
- Повідомлень: 3338
- З нами з: 07.12.10
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 08:18
wolt450
у вас якісь секретні посилання?!http://prntscr.com/sb2qk5
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 8281
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 520 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:52
-
diplomnet
-
-
- Повідомлень: 1795
- З нами з: 03.03.14
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|40319
|4889996
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
|17946
|2524481
|
|
|85379
|10028323
|
|