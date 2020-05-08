RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 23242526

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.4 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
3
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
4
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 22:54

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив

Під який прОцент?


https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 4.2020.pdf
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3340
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 08:18

wolt450

у вас якісь секретні посилання?!

http://prntscr.com/sb2qk5
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:52

ставки по депозитам банк Сич.

Вот смотрте
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 4.2020.pdf
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1797
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 11:28

  diplomnet написав:Вот смотрте
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 4.2020.pdf


та ж сама помилка!

PS дослідним шляхом встановив, що переглядати депозитні файли (пдф) можна лише якщо зайти із сторінки банку!
виходить захист від роботів
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 17:50

  wolt450 написав:Під який прОцент?

Максимальный у них 3,25%
На срок 6 и 9 месяцев
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4121
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:36

lubopytnaya
Коллеги!
Очень нуждаюсь в вашем совете, поскольку первый раз попал в подобную ситуацию. Сегодня хотел снять деньги в банкомате банка СИЧ. Банкомат карточку вернул, но деньги не выдал. Деньги со счета списались. В банке нет горячей линии. Указанные на сайте телефоны молчат. Посоветуйте,что делать. Может, у кого-то есть подобный опыт? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо!
darmet
 
Повідомлень: 2463
З нами з: 29.03.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 17:57

darmet

https://www.sichbank.com.ua/ru/kontakty ... 258ad-1686

(044) 207 14 66
(в рабочие дни с 9:00 до 17:45),
(044) 392 27 33
(круглосуточно)

Стоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора

тут інші номера..
https://minfin.com.ua/ua/company/bank-sich/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8320
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 522 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: patrikk і 11 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 8549, 8550, 8551
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 18:32
85508 10044242
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 16:57
Menwyy
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4042, 4043, 4044
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
40437 4901509
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 14:23
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1796, 1797, 1798
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17975 2528287
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 12:54
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.