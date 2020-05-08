Пауер Банк (Банк Січ)

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:54
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 05 тра, 2020 08:18
wolt450
у вас якісь секретні посилання?!
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:52
ставки по депозитам банк Сич.
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:28
та ж сама помилка!
PS дослідним шляхом встановив, що переглядати депозитні файли (пдф) можна лише якщо зайти із сторінки банку!
виходить захист від роботів
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:50
Жадность и Отвага!
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:36
lubopytnaya
Коллеги!
Очень нуждаюсь в вашем совете, поскольку первый раз попал в подобную ситуацию. Сегодня хотел снять деньги в банкомате банка СИЧ. Банкомат карточку вернул, но деньги не выдал. Деньги со счета списались. В банке нет горячей линии. Указанные на сайте телефоны молчат. Посоветуйте,что делать. Может, у кого-то есть подобный опыт? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо!
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:57
darmet
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