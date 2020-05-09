Пауер Банк (Банк Січ)
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 22:54
Квесторе_поверніться написав: wolt450 написав:
Закінчився півфондовий доларовий депо. Готові були віддати повністю.
Половину переоформив
Під який прОцент?
https://www.sichbank.com.ua/wp-content/ ... 4.2020.pdf
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Повідомлень: 3340
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 314 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 тра, 2020 08:18
wolt450
у вас якісь секретні посилання?!
http://prntscr.com/sb2qk5
greenozon
Повідомлень: 8326
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 525 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:52
diplomnet
Повідомлень: 1797
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 тра, 2020 11:28
та ж сама помилка!
PS дослідним шляхом встановив, що переглядати депозитні файли (пдф) можна лише якщо зайти із сторінки банку!
виходить захист від роботів
greenozon
Повідомлень: 8326
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 525 раз.
Профіль
Додано: Вів 05 тра, 2020 17:50
wolt450 написав:
Під який прОцент?
Максимальный у них 3,25%
На срок 6 и 9 месяцев
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Повідомлень: 4121
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1258 раз.
Подякували: 521 раз.
Профіль
1
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:36
lubopytnaya Коллеги! Очень нуждаюсь в вашем совете, поскольку первый раз попал в подобную ситуацию. Сегодня хотел снять деньги в банкомате банка СИЧ. Банкомат карточку вернул, но деньги не выдал. Деньги со счета списались. В банке нет горячей линии. Указанные на сайте телефоны молчат. Посоветуйте,что делать. Может, у кого-то есть подобный опыт? Поделитесь, пожалуйста. Спасибо!
darmet
Повідомлень: 2463
З нами з: 29.03.09
Подякував: 47 раз.
Подякували: 156 раз.
Профіль
Додано: Суб 09 тра, 2020 17:57
darmet https://www.sichbank.com.ua/ru/kontakty ... 258ad-1686
(044) 207 14 66
(в рабочие дни с 9:00 до 17:45),
(044) 392 27 33
(круглосуточно)
Стоимость звонков согласно тарифам Вашего оператора
тут інші номера..
https://minfin.com.ua/ua/company/bank-sich/
greenozon
Повідомлень: 8326
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 525 раз.
Профіль
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:45
lubopytnaya написав: wolt450 написав:
Під який прОцент?
Максимальный у них 3,25%
На срок 6 и 9 месяцев
Дякую за інфо.
Та вже краще під грушу ніж під такий прОцент в цю банку.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY за 200 КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і грн за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 33452
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1673 раз.
Профіль
Додано: Нед 10 тра, 2020 16:04
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: wolt450 написав:
Під який прОцент?
Максимальный у них 3,25%
На срок 6 и 9 месяцев
Дякую за інфо.
Та вже краще під грушу ніж під такий прОцент в цю банку.
Це ще дуже високий процент. В інших 1.5-2.25.
ricardo
Повідомлень: 432
З нами з: 20.03.09
Подякував: 316 раз.
Подякували: 41 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
85531
10047488
40441
4903053
Нед 10 тра, 2020 15:08 omb
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17977
2528845