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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 тра, 2020 21:09
Re: Пауер Банк (Банк Січ)
Додано: Сер 27 тра, 2020 17:42
Акціонерами АТ «БАНК СІЧ» припинені переговори з Денисом Горбуненком щодо його участі як інвестора в капіталі банку. Також на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК СІЧ», було переобрано склад Наглядової ради банку. Кінцевими бенефіціарними власниками банку є Баланда Олег Іванович та Раздорожний Валерій Вікторович.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 00:12
Одначе
Прес-служба АТ «БАНК СІЧ» уповноважена заявити про неправдивість інформації, що міститься у сюжеті телеканалу «Україна», щодо акціонерів банку.
https://news.finance.ua/ua/news/-/47140 ... 21052020-r
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