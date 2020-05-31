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Пауер Банк (Банк Січ)

Пауер Банк (Банк Січ)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Пауер Банк (Банк Січ) 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2020 21:09

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 17:42

Акціонерами АТ «БАНК СІЧ» припинені переговори з Денисом Горбуненком щодо його участі як інвестора в капіталі банку. Також на річних Загальних зборах акціонерів АТ «БАНК СІЧ», було переобрано склад Наглядової ради банку. Кінцевими бенефіціарними власниками банку є Баланда Олег Іванович та Раздорожний Валерій Вікторович.
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 00:12

Одначе

Прес-служба АТ «БАНК СІЧ» уповноважена заявити про неправдивість інформації, що міститься у сюжеті телеканалу «Україна», щодо акціонерів банку.

https://news.finance.ua/ua/news/-/47140 ... 21052020-r
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Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 11:38

Так це банка Пауер чи банка Січ?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 06:46

Банк "Сич".
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 09:39

  diplomnet написав:Банк "Сич".

УКраїнською чи російською.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 17:25

Квесторе_поверніться

ну фи, батенька,козацкий банк :D
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 18:28

Re: Пауер Банк (Банк Січ)

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wolt450
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