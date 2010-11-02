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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:20
Goodman написав:
Посещал давича с14
- переименование заглохло
- плана по депо НЕМАЭ, бери забирай и без предзаказа - хоть фонд.
це не банк - це чуудо
А в долларах тоже фонд отдают?
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demichh
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П'ят 12 чер, 2020 22:07
omb