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Обслуговування в українських
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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:20

  Goodman написав:Посещал давича с14
- переименование заглохло
- плана по депо НЕМАЭ, бери забирай и без предзаказа - хоть фонд.
це не банк - це чуудо

А в долларах тоже фонд отдают?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:37

  demichh написав:
  Goodman написав:Посещал давича с14
- переименование заглохло
- плана по депо НЕМАЭ, бери забирай и без предзаказа - хоть фонд.
це не банк - це чуудо

А в долларах тоже фонд отдают?

Отдают, на прошлой неделе забрал на Владимирской,но надо заранее позвонить, заказать.
alex1464
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:05

Re: Банк Січ

Гривню підняли до 13% на рік
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wolt450
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:47

Re: Банк Січ

з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлень: 3376
З нами з: 07.12.10
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:05

  wolt450 написав:з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні

А что, так можно?? :shock:
Adast
 
Повідомлень: 83
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