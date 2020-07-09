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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:20
Goodman написав:
Посещал давича с14
- переименование заглохло
- плана по депо НЕМАЭ, бери забирай и без предзаказа - хоть фонд.
це не банк - це чуудо
А в долларах тоже фонд отдают?
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demichh
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:37
demichh написав: Goodman написав:
Посещал давича с14
- переименование заглохло
- плана по депо НЕМАЭ, бери забирай и без предзаказа - хоть фонд.
це не банк - це чуудо
А в долларах тоже фонд отдают?
Отдают, на прошлой неделе забрал на Владимирской,но надо заранее позвонить, заказать.
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alex1464
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:05
Гривню підняли до 13% на рік
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wolt450
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:47
з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
промокод від Мінфіна UF9U733
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wolt450
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:05
wolt450 написав:
з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
А что, так можно??
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Adast
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П'ят 10 лип, 2020 14:18
rollo
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