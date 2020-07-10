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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 чер, 2020 00:20
Goodman написав:
Посещал давича с14
- переименование заглохло
- плана по депо НЕМАЭ, бери забирай и без предзаказа - хоть фонд.
це не банк - це чуудо
А в долларах тоже фонд отдают?
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demichh
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:37
demichh написав: Goodman написав:
Посещал давича с14
- переименование заглохло
- плана по депо НЕМАЭ, бери забирай и без предзаказа - хоть фонд.
це не банк - це чуудо
А в долларах тоже фонд отдают?
Отдают, на прошлой неделе забрал на Владимирской,но надо заранее позвонить, заказать.
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alex1464
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Додано: Сер 08 лип, 2020 20:05
Гривню підняли до 13% на рік
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wolt450
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:47
з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
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wolt450
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:05
wolt450 написав:
з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
А что, так можно??
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Adast
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:33
Adast написав: wolt450 написав:
з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
А что, так можно??
Почему нельзя? Такие депозиты были уже ранее в других банках. Ничего нового.
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velvet
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:37
Adast написав: wolt450 написав:
з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
А что, так можно??
Нужно!!!
Забираем %% и тут же открываем на них депо
В итоге будет 15%
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deneg net
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:21
deneg net написав:
Нужно!!!
Забираем %% и тут же открываем на них депо
В итоге будет 15%
интересно!
как считаем?
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vpchelko
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:38
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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