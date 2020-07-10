RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Січ

Банк Січ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829>

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 00:20

  Goodman написав:Посещал давича с14
- переименование заглохло
- плана по депо НЕМАЭ, бери забирай и без предзаказа - хоть фонд.
це не банк - це чуудо

А в долларах тоже фонд отдают?
demichh
 
Повідомлень: 2403
З нами з: 09.12.10
Подякував: 123 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2020 14:37

  demichh написав:
  Goodman написав:Посещал давича с14
- переименование заглохло
- плана по депо НЕМАЭ, бери забирай и без предзаказа - хоть фонд.
це не банк - це чуудо

А в долларах тоже фонд отдают?

Отдают, на прошлой неделе забрал на Владимирской,но надо заранее позвонить, заказать.
alex1464
 
Повідомлень: 54
З нами з: 04.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:05

Re: Банк Січ

Гривню підняли до 13% на рік
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3376
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 13:47

Re: Банк Січ

з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3376
З нами з: 07.12.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:05

  wolt450 написав:з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні

А что, так можно?? :shock:
Adast
 
Повідомлень: 84
З нами з: 04.06.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 14:33

  Adast написав:
  wolt450 написав:з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні

А что, так можно?? :shock:

Почему нельзя? Такие депозиты были уже ранее в других банках. Ничего нового.
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн.) https://a-bank.com.uat?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн.) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн.) https://monobank.ua/r/axqq
velvet
 
Повідомлень: 2804
З нами з: 06.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 19:37

  Adast написав:
  wolt450 написав:з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні

А что, так можно?? :shock:

Нужно!!!
Забираем %% и тут же открываем на них депо
В итоге будет 15% :wink:
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2687
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:21

Re: Банк Січ

  deneg net написав:Нужно!!!
Забираем %% и тут же открываем на них депо
В итоге будет 15%

интересно!
как считаем?
vpchelko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 05.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:38

Зображення
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31872
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2533 раз.
Подякували: 3718 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:52

  deneg net написав:Забираем %% и тут же открываем на них депо
В итоге будет 15% :wink:

Вот только стрёмно сейчас с гривной связываться)
Adast
 
Повідомлень: 84
З нами з: 04.06.20
Подякував: 33 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 26272829>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: guntherhouse777, ramaz, vitaliy1111 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1836, 1837, 1838
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
18370 2572131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 21:43
Кочевник
А-Банк 1 ... 1665, 1666, 1667
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16664 2309923
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 21:04
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4159, 4160, 4161
Модератор » Сер 18 бер, 2009 14:56
41609 5035418
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 20:58
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1667)
10.07.2020 22:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.