Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:54
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Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:07
Re: Банк Січ
Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости
... делайте хоть что-нибудь!
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