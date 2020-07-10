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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОБСЛУГОВУВАННЯ В УКРАЇНСЬКИХ БАНКАХ (ГАРНЕ І ПОГАНЕ)

Банк Січ 3.5 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
4
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
4
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:54

  clientage написав:Зображення

Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:07

Re: Банк Січ

  ruvex написав:Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?

Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости :P :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 00:45

  clientage написав:
  ruvex написав:Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?

Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости :P :P

Довольно щедро...
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ruvex
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