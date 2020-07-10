|
|
|
Банк Січ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 лип, 2020 20:54
clientage написав:
Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9874
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 736 раз.
- Подякували: 2154 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: П'ят 10 лип, 2020 22:07
ruvex написав:
Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31882
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3718 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 11 лип, 2020 00:45
clientage написав: ruvex написав:
Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости
Довольно щедро...
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 9874
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 736 раз.
- Подякували: 2154 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:20
ruvex написав: clientage написав: ruvex написав:
Чистыми 19071,07 и 2 062,84. Йо?
Или депка без кролячего прикуса?
Ну 13.5% это ж БЕЗ кролячего прикуса, вот и все остальное пощытано БЕЗ, т.с. в том же масштабе... изворотливости
Довольно щедро...
ИМХО, это не надолго. Привлекут сколько нужно и прикрутят.
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2470
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 11 лип, 2020 12:52
deneg net написав: Adast написав: wolt450 написав:
з 13.07 новий тип вкладу з авансовою виплатою відсотків 13.5%гр і 3% $ На рік
Мабуть, грошики дуже потрібні
А что, так можно??
Нужно!!!
Забираем %% и тут же открываем на них депо
В итоге будет 15%
Так минимальная сумма вклада 20К
Какую сумму нужно положить на депозит, чтобы проценты составляли 20000 грн?
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4177
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1267 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 11 лип, 2020 13:05
lubopytnaya
, ну у меня ж адаптивный авансовый калякулятор
Пердыдущий мой расчет был под общее размещение на 200К
ПС. Но, пожалуй стоит калякулятор таки перенастроить на размещение чистоганом, бо оте 20К д.б. читыми ж
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 31882
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3718 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|41619
|5036700
|
|
|16665
|2310326
|
|
|87577
|10271555
|
|